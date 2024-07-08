玉山金上半年賺127億創史上同期新高 EPS 0.81元

玉山金今年上半年獲利亮眼。圖為玉山金董事長黃男州。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金控自結今年1~6月稅後盈餘為127.2億元，較去年同期增加20.56%，亦創歷年同期最高，每股盈餘EPS為0.81元。

以6月單月獲利來看，玉山金控2024年6月單月稅後盈餘為22.1億元，其中，主要子公司玉山銀行為19.34億元、子公司玉山證券為2.26億元。

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就上半年獲利觀察，玉山金今年前6月累計稅後盈餘為127.2億元，較去年同期增加20.56%，創史上同期最高，EPS為0.81元。

主要子公司玉山銀行上半年累計稅後盈餘115.8億元，占整體獲利比重為高達91%，並且較去年同期增加21.64%；子公司玉山證券上半年賺10.6億元，並較去年同期大幅增加74.23%。

玉山銀行日前曾表示，由於海外經營有成，光是今年第一季的海外分、子行獲利，成長幅度達10.2%，合計貢獻銀行淨利 34.8%，獲利能力及風險管理良好。

玉山銀擴大海外服務網絡，多倫多分行已經獲金管會同意向加拿大主管機關申請設立；馬來西亞吉隆坡辦事處預計下半年開幕；此外，九州福岡分行去年 9月已經開業，並進一步規劃設置熊本出張所（支行），預計10月開業。

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