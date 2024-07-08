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富邦產險推新版「海外旅平險+不便險」 班機延誤最高賠2.8萬

2024/07/08 14:54

富邦產險推出新版網路投保「海外旅平險+不便險」專案。（圖由富邦產險提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦產險推出新版網路投保「海外旅平險+不便險」專案，提供S2、M2、L2、XL2等4個方案，起飛前1小時皆可透過網路投保；因應暑假家庭旅遊浪潮，也特別為15歲以下兒童推出2XS2、XS2兩種方案讓家長選擇，差別在於有無69萬的喪葬費用。

此次富邦產險推出新版「海外旅平險+不便險」，提供民眾完善的海外旅遊保障，除身故失能、傷害醫療保障外，更涵蓋班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等6大旅遊不便險保障。

特別是「XL2方案」，除了有最高150萬的海外突發疾病健康醫療險，班機延誤險保期內最高2.8萬元外，不幸發生旅程取消或更改的情況，最高則各給付10萬元，抵達國外目的地行李延誤6小時後仍未取得，則依保單約定額給付1萬元。

此外，富邦產險希望提供保戶最全面的旅遊保障，更額外提供食品中毒補償險、行動電話被竊險及改降非原定機場費用險。

由於歐美國家的醫療費用及消費水準普遍高於亞洲國家，富邦產險建議，若民眾規劃至歐美城市旅行，可參考當地消費水準或該次旅遊花費決定保險額度多寡，以避免發生意外時無法支應相對應損失的狀況。

富邦產險也提醒民眾，如遇班機、行李延誤等狀況，請保持冷靜並取得相關證明文件，詳閱保單條款及確認能否申請理賠，以確保自己的權益。

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