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TPASS滿週年 汐科站房市買氣最熱 中壢站房價漲幅最大

2024/07/08 11:10

北北基桃TPASS通勤月票優惠助攻房市買氣。（永慶房屋提供）

〔記者徐義平／台北報導〕通勤月票優惠助攻房市買氣。根據房仲業者彙整北北基桃TPASS通勤月票上路滿1週年後，台鐵主要車站周邊1千公尺的房市交易變化，發現汐科站在該月票上路1年來實價揭露件數達385件，為各主要車站最多，至於，房價漲幅則以中壢站最大、約16%。

汐科站周邊房價落在4字頭

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台鐵汐科站位於新北市汐止區，車站鄰近科技園區，到達汐止市中心也相當便利。若要進入台北市可以透過台鐵系統、約莫10分鐘內可到達南港站，目前汐科站周邊住宅單價落在4字頭，因此，吸引不少在北市上班，買在汐止的民眾。

揭露件數第二多則是板橋車站、有362件，陳金萍指出，板橋車站是新北市的政經中心，更匯集台鐵、高鐵、捷運、客運、公車等交通設施於一地，目前區域內住宅單價，每坪落在6字頭。

至於，TPASS通勤月票上路滿週年，主要車站周邊房價表現，漲幅前三大分別中壢車站、約16%，台北車站、約15.2%，以及內壢站、約13.7%，也是少數三個車站周邊房價、漲幅超過1成。陳金萍說明，中壢車站、內壢車站目前住宅平均總價均在1000萬元內。

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