郭明錤：大立光Q4產能利用率滿載 下半年獲利將超越市場預期

光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平日前透露，今年下半年部分新機旗艦規格下放至其他機種，整體價格（ASP）並未改變。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平日前透露，今年下半年部分新機旗艦規格下放至其他機種，整體價格（ASP）並未改變。對此，天風證券分析師郭明錤表示看法，認為林恩平上述言論，可能是關於大立光今明年展望的最關鍵訊息，並指大立光第4季產能利用率滿載，且具有價格優勢與良率提升，預料大立光下半年的獲利可能會超越市場預期。

林恩平週日（8日）在社群平台X發文指出，蘋果（Apple）是大立光最重要的客戶，大立光也是蘋果最大的鏡頭供應商。郭明錤認為，林恩平日前表示今年下半年部分新機旗艦規格下放至其他機種，整體價格並未改變，指的應該就是今年下半年蘋果新款iPhone 16 Pro與Pro Max均將配備四重反射稜鏡 （潛望鏡） 相機 。

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郭明錤稱，iPhone 16 Pro與Pro Max配備的四重反射稜鏡相機規格與iPhone 15 Pro Max的一樣，但大立光的出貨單價並未改變，可以得到下列2個關鍵推論。

第一，大立光的出貨價格不受到玉晶光在2024年下半年成為新供應商影響，代表大立光仍極具優勢的主導著iPhone四重反射稜鏡鏡頭 （包含與稜鏡組裝） 的供應。

第二，郭明錤認為，就算假設大立光是iPhone 16的獨家四重反射稜鏡鏡頭供應商，相同規格的零組件在量產1年後還能維持相同單價，這在蘋果供應鏈是極端罕見的事，就連台積電都辦不到。這代表大立光與蘋果所簽署的，並非一般的供應合約。

綜合上述論，郭明錤表示可得以下2個結論。

第一，大立光具有「某種競爭與談判優勢」，可以維持iPhone 16四重反射稜鏡鏡頭出貨單價不變。而蘋果無法用其他鏡頭訂單與未來訂單迫使大立光降價四重反射稜鏡鏡頭，代表大立光的談判優勢可能擴及其他鏡頭訂單與未來訂單。

第二，林恩平提到毛利率取決於產能利用率、價格及良率。因大立光第四季產能利用率滿載 （林恩平先前有說過），且具有價格優勢與良率提升 （因規格不變），故大立光下半年的獲利可能會超越市場預期。

截至台北時間8日早上10點15分左右，大立光股價暫報3040元，漲幅5.01%。

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