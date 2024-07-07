中國對外傾銷 工總：勢必成新一輪美中角力開端

歐美與中國對於「中國產能過剩、對外傾銷」議題存有歧見。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國在經濟弱化、內需萎縮下，將生產過剩的產品對外低價傾銷，對全球經濟帶來「中國衝擊2.0」的壓力。對此，工總分析，中國產能過剩的議題，反映了中國與歐美對於市場規範的看法有所歧異，且歧見難解，此事勢必將成為歐美和中國新一輪角力的開始。

工總最新報告指出，近年來在美中貿易戰、房地產泡沫，以及地方政府債務危機下，中國經濟開始弱化，中國內需萎縮，生產過剩的產品低價對外傾銷，尤其在鋼材、水泥、石化原料、電動車、太陽能以及電子商務等領域。

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工總大陸處處長黃建群分析，即便是對與中國合作持正面態度的歐美意見領袖，例如德國總理蕭茲雖表態不樂見歐盟對中國電動車課徵傾銷稅，但也強調中國不應有傾銷、生產過剩、侵權等不公平競爭行為。

黃建群指出，中國產能過剩並非新議題，自中國加入WTO後，全球得以享受大量廉價商品，但西方先進國家將生產基地外移的結果就是連帶影響就業，也就是所謂的「中國衝擊1.0」，中國也變成多年來被祭出反傾銷調查最多的國家，歐美多認為，近年來中國電動汽車、鋰電池和太陽能電池等「新三樣」出口大增是傾銷過剩產能，將對歐美造成更嚴重的「中國衝擊2.0」。

黃建群說，歐美和中國對此始終各說各話，但從全球「核心/邊陲」分工體系來看，歐美占據核心的經濟位置，專注在高科技、資本密集型的生產，將技術含量低、勞力密集型的生產轉移至邊陲的經濟體，雖然提供了出口導向經濟體快速發展的契機，但也形成一種「依附/剝削」的不平等關係。

黃建群表示，對中國而言，歐美認定的中國產能過剩，主要是中國的產業升級，也鬆動了長期固化的「核心/邊陲」產業分工體系，更威脅到歐美國家的利益。

黃建群認為，中國產能過剩的議題，歸根究柢是雙方的認知差距，現已可預見歐美和中國的歧見難解，全球貿易將朝「碎片化」發展，而全球貿易衝突升溫，已成為難以迴避的未來。

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