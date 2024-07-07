人財兩失！經濟爛+懲治「台獨」 福建平潭台商跑光、外商撤台籍員工

中國國台辦日前發布「懲治台獨頑固分子」的22條意見。外媒披露，一些國外公司正在考慮將台灣籍員工撤出中國。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟在清零政策時期就遭到重創，2023年爆出有「台商大本營」的江蘇昆山，大批台商出走；外媒近期又披露，福建平潭的「台灣小鎮」也空蕩蕩，台商跑光幾乎淪為空城；加上北京近期發布懲治「台獨」頑固分子、最重可判死刑的「22條意見」，傳出一些外國企業考慮將台籍員工調離中國；連向來親中的華爾街投行也不忍了，在中國進行裁員。

台商跑光，福建平潭「台灣小鎮」淪為空城。（圖取自中國社交平台）

台商撤離中國 外企撤離台籍員工

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自2018年時任美國總統川普開始推動美中脫鉤以來，越來越多外國客戶施壓台灣製造商，將產線遷往越南與泰國等其他國家。拜登也主張「去中國風險」，加速企業大舉離開中國。去年5月就有媒體披露，大約3分之1台商已從蘇州撤離（昆山的上級城市），留下的3分之2也轉移部分產能。

台商逐漸撤離大本營-昆山之後，福建平潭「台灣小鎮」也傳出台商跑光光。福建平潭「台灣小鎮」於2015年設立，當時是北京為拉攏台灣青年，促進兩岸融合發展，以補貼和退稅等優惠措施，吸引台灣青年赴當地創業，甚至取得戶籍。不過，《金融時報》日前披露，「台灣小鎮」 只剩幾家店還在營業，幾乎淪為空城。

報導提及，「台灣小鎮」是福建當局希望吸引台灣人投資的眾多方式之一，亦是北京當局欲將此區打造成兩岸融合發展「示範區」的宏偉計畫一環。如今這些努力可能化為泡影，因為絕大多數台灣民眾拒絕與中國統一，而且政治與經濟疑慮使兩岸投資降至數十年低點。去年台商對福建的投資暴跌80%，僅剩2.2億美元。

許多台商也認為，隨著生產成本上升、貿易緊張和地緣政治風險，迫使他們轉往替代中心，他們對自己在中國的投資更加懷疑。英國諾丁罕大學台灣研究計畫主任李駿怡表示，無論中國多想推銷經濟區，台商的接受度似乎不高。

財信傳媒董事長謝金河也在臉書發文指出，平潭當年被視為兩岸交流第一線，還祭出很多重大計畫，其中最受矚目的是從平潭挖出一條海底隧道，直接通到台灣，平潭也有小三通的渡船直通台灣。如今「台灣小鎮」淪為空城，當年權勢一把抓的龔清概（曾任中國台辦副主任）變成大貪官，遭判刑15年，看起來仍在服刑中。

謝金河說，在馬政府時期，兩岸關係和諧，台灣的人、台灣的錢會源源不絕湧入中國，台灣形成像漏斗狀被掏空的經濟體，像2015年中客來台418萬人次，那年是台灣經濟最慘烈的一年，平潭那時盛況空前，如今變空城。

他指出，今年520後，中共加大對台灣的壓力，從軍演，立法院擴權，到藝人表態，ECFA，這兩天扣押澎湖漁船等等，這些對台的施壓都對中國經濟帶來雪上加霜的效果，台商去年對福建的投資暴跌8成。

不僅台商撤離，外商企業也撤離台籍員工。由於中國國台辦日前發布「懲治台獨頑固分子」的22條意見，包含建立台獨組織，透過公投，改變台灣屬於中國事實等行為，最重可判處死刑，路透7月4日報導，一些國外公司正在考慮將台籍員工撤出中國。

博欽（Perkins Coie）律師事務所北京合夥人齊瑪曼（James Zimmerman）證實，有幾家公司來找我們評估它們員工面臨的風險。基於保密原因，他拒絕透露公司的名稱或所屬產業。一位知情人士說，一些在中國的台灣員工已經收到並接受離開中國的選項。

根據台灣政府調查，2022 年約有 17.7 萬台灣人在中國工作。在中國的許多跨國公司都僱用台灣員工，因為他們掌握語言技能，熟悉中國文化。

陸委會也提醒，在中國的台商和台籍員工，現在必須更加注意人身安全，風險確實在增加，並敦促台灣民眾避免前往中國、香港和澳門進行非必要的旅行。

美國智庫大西洋理事會全球中國中心研究員宋文笛（Wen-Ti Sung）說，北京這個規定將迫使外國公司要麼將業務完全遷出以留住台灣人才，要麼停止僱用台灣人才。這意味着在中國工作或生活的台灣人將會更少，從而使北京試圖贏得台灣民心的努力變得更困難。

金融三業對中曝險金額年減逾千億元。（路透）

金融三業對中曝險 年減逾千億

隨著中國經濟風險上升，台灣金融業對中曝險也持續下降。根據金管會最新統計，截至今年5月底止，國內金融三業對中國曝險已降至1兆296.9億元，年減1361.08億元，減幅達11.68%。



統計顯示，本國銀行對中國曝險規模最高，截至今年5月底止，國銀對中國地區授信、投資及資金拆存總曝險合計9448.63億元，年減1061.95億元，減幅為10%。

在「保險業」部分，壽險業投資中國地區有價證券總額降至720億元，減幅27.8%，壽險業對中國曝險規模年減277億元；其中，產險業對中曝險金額是0，已經連續17個月未有任何曝險部位。



證券期貨投信投顧業對中國曝險總額，截至今年5月底止為128.27億元，年減14.7%，曝險金額年減22.13億元，曝險規模占淨值1.67%。

西方金融機構因中國低迷的景氣及美中關係緊張，停止擴張中國市場，並展開裁員。（示意圖，路透）

北京無力救經濟 華爾街失去耐心

除了台灣人大撤離，西方金融機構也對中國低迷的景氣及美中關係緊張深感憂慮，停止擴張中國市場，並展開裁員。

《金融時報》近日指出，西方金融機構在中國削減了投資銀行員工人數，達到多年來最高的水平。根據最近發布的年度報告，2023 年的裁員是在華爾街和歐洲銀行旗下 7 家中國證券部門中，有 5 家陷入虧損或利潤大幅下降之際進行的。去年這7家單位僱用 1781 名員工，年減13%。

報導稱，摩根士丹利中國部門自 2019 年以來首次出現虧損，而摩根大通在中合資企業的利潤暴跌 55%，只剩 1.19 億元人民幣。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）曾在5月一次會議上坦言，其在中國的部分投資銀行業務已經「斷崖式下跌」。

報導提及，由於房地產業長期放緩以及華盛頓和北京之間地緣政治緊張局勢加劇，中國的資本市場活動已經放緩，經濟疲軟。顧問公司亞洲集團中國區總監Han Lin表示，西方投資銀行陷入了惡性循環，交易疲弱意味著對投資減少，當印度、東南亞和美國的機會看起來更有希望時，「一些銀行已經失去了耐心」。

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