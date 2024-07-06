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美降息預期增 黃金登1個月高點

2024/07/06 08:25

週五（5日）黃金價格延續漲勢，創1個多月來最高水平。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國重要就業數據顯示勞動力市場正在疲軟，提振投資者對聯準會（Fed）9月降息的預期，週五（5日）黃金價格延續漲勢，創1個多月來最高水平，現貨黃金上漲1.3%，報每盎司2385.63美元，本週漲近2%；黃金期貨上漲1.2%，報每盎司2397.7元。

《路透》報導，紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示，由於薪資修正下調和失業率再次上升，有助於鞏固9月降息的可能性，激勵黃金價格登上1個月高點。

他指出，若Fed在9月會議上公開暗示降息，多頭預期黃金價格將重返2450美元史上高點。

數據顯示，美國6月非農業就業人數增加20.6萬人，略高於經濟學家預期的19萬人。另外5月就業成長預估從27.2萬人回落至21.8萬人，而4月就業成長自先前的16.5萬人修正為 10.8 萬人。

6月失業率上升至4.1%，略高於分析師預期的4%。

非農就業報告公布後，美國利率期貨價格反映出市場對9月降息持續有信心，隱含機率仍維持在72%左右。同時，12月第2次降息的可能性上升，交易員也將這一點反映在價格上。

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