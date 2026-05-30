勞動基金史上最大紅包！4月收益率估破10％

勞動基金運用局預計6月1日公布4月勞動基金績效。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕受惠全球AI（人工智慧）浪潮，台股4月狂飆逾7200點、漲幅高達22.71%，創史上最佳紀錄。勞動基金抱緊台積電、台達電等權值股，市場法人推估，4月勞動基金單月收益率估首度衝破10%、新制勞動基金甚至上看13~15%，一個月可賺贏過去一整年，可說是新制勞退基金史上單月送給勞工的最大紅包！

4月狂飆逾7200點 史所未見

勞動基金運用局在之前公布3月勞動基金績效時，就透露台股3月雖然下跌達10.42%，但4月隨即暴漲22.71%，預期勞動基金4月獲利超越今年2月4184億元歷史紀錄「絕對沒問題」，且「好到看不到天花板」。

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依據勞動基金運用局公布持股結構，新制勞退基金前十大持股中，台積電持股比重31.96%，穩坐第一大地位；第二大持股台達電占6.34%；這兩大權值股中，台積電4月單月大漲345元、台達電更暴漲785元，成為推升基金收益的兩大引擎。

法人推估，台積電4月大漲，加上4月9日除息發放6元股利，單月總投資報酬率高達19.61%，僅台積電一檔持股，就為基金注入約6.27%的收益率，而第二大持股的台達電，也貢獻了3.61%。光是抱緊台積電與台達電，就創造近10%的收益率，一舉將整體收益率推向史所未見的雙位數門檻。

因勞動基金有近半資產得配置於國內外債券、定存等防禦性部位，過去單月收益率很難超過5%；這次不只台積電、台達電大漲，其餘前十大持股中的鴻海、聯發科、奇鋐、台光電、健策等AI伺服器與散熱供應鏈，也同步齊漲，推估可為基金再注入約4%的收益率，4月勞動基金才有機會創造史上最強單月收益率表現。

若收益率衝上13%，整體新制勞退估大賺破7千億元，平均每位勞工帳面單月就可分到破5萬元的史上最大紅包。

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