AI大吸金！上半年外資淨匯入破兆元 證期局看好台股基本面

國際資金銀彈來台，根據金管會統計，外資今年上半年匯入已經破兆元。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股強強滾，本週五（7/5）大盤指數再創新高，終場收在2萬3556.59點，週漲幅2.28％！根據金管會最新統計，6月單月份外資（含中資）淨匯入66.61億美元、折合新台幣約2162億元；今年1至6月底累計淨匯入322.99億美元、折合新台幣約1兆0482億元，創史上同期來同期最高金額。

金管會證期局今天公告最新外資動向。首先，在「外資買賣超」方面，今年6月單月外資淨買超上市櫃股票新臺幣101.64億元，是2011年以來同期第6大；今年以來累計至6月底，淨買超上市櫃金額為282.96億元，是2011年以來同期第7大。

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其次，在「外資匯出入」方面，今年6月單月份外資淨匯入66.61億美元，是2011年以來第7大，今年截至6月底累計淨匯入322.99億美元，是有史以來同期第1大。

至於6月外資買超台股主要原因，證期局分析有3大因素，包括：「AI熱潮推動台股多頭趨勢」、「AI應用題材漲勢延續」及「美國四大指數持續走揚」。受惠於AI相關科技股，臺股6月份加權指數收於23032.25點，單月漲幅8.77%，使得外資順勢維持買超。

對於外資今年上半年淨匯入金額，若折算為新台幣已經破兆元，證期局同樣也點名3大理由，第1是由於美國商務部公布5月份核心個人消費支出物價指數（PCE）年增率2.6%，為近三年來低點；第2是歐洲央行於6月率先宣布降息一碼，加強市場對聯準會9月降息的預期，通膨壓力減輕，為市場增添正向情緒。

第3是台股6月份表現亮眼，為2020年11月以來單月最大漲幅達8.77%，吸引外資匯入投資台股。

不過，投資市場也擔心，台股大盤是否已經漲太多？有過熱之虞？證期局回應，臺股整體基本面尚稱穩健。

根據證期局統計，我國上市櫃公司今年截至5月底累計營收金額為新臺幣16.49兆元，較去年同期成長9.96%，營收金額為歷年同期次高；另台股股利殖利率居高，且台灣上市公司在獲利後的配息意願高，使台股殖利率在全球名列前段班。

另外，截至今年5月底本益比約22.42倍，現金殖利率達2.56% （加計股票股利為2.66%），顯示台股基本面尚稱穩健。

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