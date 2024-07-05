華為晶片不香 輝達H20晶片今年可賺中國近4千億元

輝達今年仍將在中國銷售價值120億美元的人工智慧晶片。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國金融時報周五（5日）報導，儘管美國的出口管制限制輝達在全球最大半導體市場之一的業務，但輝達今年仍將在中國銷售價值120億美元（台幣3900億元）的人工智慧晶片。

根據分析師預測，市值3兆美元的輝達將在未來幾個月內交付超過100萬顆新型H20晶片，這些特供晶片不受美國向中國客戶銷售人工智慧處理器的限制。

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根據晶片諮詢公司SemiAnalysis的估計，預估的銷售數據幾乎是華為預計銷售其中國製產品Ascend 910B的兩倍。在此之前，由於美國政府升級對中國高科技產品出口限制，加上H20晶片在性能上被刻意降低，許多中國公司曾轉向採用華為的Ascend 910B晶片。但由於Ascend 910B晶片供應問題，以及良率低的傳聞，輝達H20重新獲得中國市場關注。

輝達正陷入華府和北京之間緊張關係。拜登政府希望阻止最強大的晶片流向中國，擔心北京可能利用高階晶片來創造更強大具有軍事應用的人工智慧系統。

由此造成的人工智慧晶片短缺，影響字節跳動、騰訊和阿里巴巴等中國科技集團與美國OpenAI、微軟、Meta和Google在一項正在重塑行業的技術領域競爭的能力。

每個H20晶片的成本在1萬2000至1萬3000美元之間，表明輝達的銷售額可能超過120億美元。這將超過截至2024年1月的會計年度整個中國業務（包括向PC遊戲玩家和其他產品銷售圖形晶片）的103億美元收入。

輝達拒絕對這些預測發表評論；華為沒有回應置評請求。

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