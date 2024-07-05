股價破1000元恐股票分割？「權王」台積電回應了

晶圓代工龍頭台積電股價突破1000元大關。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電股價突破1000元大關，不過身為「權王」，台積電的漲跌對於台股指數影響十分巨大，外界掀起台積電股票是否該分割的討論，對此，台積電表示，現階段評估並無辦理股票分割的需要。

綜合媒體報導，根據最新統計，台積電昨（4）日市值達26兆元，佔台股權重為34.76％，台積電漲跌1元影響加權點數約8.2點，在台積電股價站上千元後，每檔價格跳動變為5元，也就是台積電股價一次跳動影響加權指數從8.2點擴大為41點，將是股價千元以下的5倍之多，台積電對加權指數的影響更為巨大，因此讓外界掀起台積電股票是否該分割的討論。

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早在今年6月4日的台積電股東常會上，就有小股東提出分割股票的想法，時任台積電董事長的劉德音回應，股價還沒有那麼高，還會繼續努力；台積電財務長黃仁昭當時則稱，目前盤中可購買零股，實施股票分割的需求沒那麼高。台積電當天股價收在839元。

隨著台積電股價漲破1000元，股票分割議題又被拿出來討論。

台積電週四（4日）回應：「由於台灣交易市場已經開放股東得於盤中進行零股交易，故現階段本公司評估並無辦理股票分割之需要。至於股價超過千元後之交易價格升降單位改變及其對其他交易型態之可能影響，係屬主管機關對市場交易制度規劃之範疇，請向台灣證券交易所洽詢。」

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