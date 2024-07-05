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國內油價終結連3降 下週汽油估漲0.1元

2024/07/05 10:48

下週油價喊漲，加油族把握時間。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕油價連3降後，下週喊漲！國際油價走高，中油也持續啟動平穩措施，但吸收後，預估下週汽油實際調漲0.1元、柴油不調整，加油族週末要把握時間加油。

國際油價因6月中國製造業景氣加速擴張、北半球進入夏季駕車出遊旺季而上漲。中油累算至7月4日的調價指標7D3B週均價為87.06美元，較上週85.50上漲1.56美元。新臺幣兌美元匯率32.571較上週32.474貶值0.097元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲3.9元，柴油調漲5.4元。

中油公司啟動雙平穩措施，預估下週汽油實際調漲0.1元、柴油不調整；若按漲幅，下週92無鉛汽油每公升參考價為29元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.4元。

最終實際調整金額請於週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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