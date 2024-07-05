竹北氣爆滿1年 「無火建案」成為地方買房另1種選擇

如圖位於新竹縣湖口鄉的無火透天建案，就是業者王朝榮跟協力夥伴葉維宗進軍新竹縣的第1個代表作。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕竹北瓦斯氣爆剛滿1年，「無火建築」成為新竹縣年輕鄉親買房的另一選擇，業者評估市場詢問度和買氣至少增加2-3成。

不過，這個對大新竹鄉親而言，貌似全新的房產產品，在營建業界卻是個推廣了20幾年的老概念。

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隨著國人對居住空間、生活習慣、飲食文化的重新定義，最近在新豐、湖口交界處就有堅持只蓋無火建築的業者進軍，以基地2800坪大型造鎮概念，推出325戶、每戶2到3房的大型無火社區，主打的就是安心、宜居，引起地方注意，也讓在地老字號的同業評估是否跟進。

所謂的「無火建築」就是住家完全不用燃氣和明火，沒有瓦斯管線，炊煮和洗澡靠的都是電力。

業者王朝榮從1990年間起，就跟協力夥伴葉維宗等鎖定打造無火建案，迄今已蓋了1000多戶，其中1個完銷的產品就在湖口，是個39戶的透天集合式住宅，最近再於新豐推出前述訴求「安全」、「節能」的未來宅。

王朝榮說，現在住家廚房多採開放式，電爐比瓦斯爐適合。沒有了瓦斯，不用擔心管線逸漏引發氣爆，也不用怕瓦斯燃燒不完全會造成一氧化碳中毒，下廚做菜的環境更舒適了，善後工作也更簡便。特別全台先後在高雄、台中、新莊、竹北等地都發生過氣爆意外，無火建築近年在市場上的接受度也就有提升趨勢。

只是「電比瓦斯貴」是不爭事實，再加上會不會缺電的憂慮，不僅消費者為此對無火住宅持保留態度，就連同業們也未必樂觀搶進。

一名在地建商就說，無火建案最初是因應建築基地在市郊或農建土地上、缺乏瓦斯外管可接的解套法。這種建案很容易因地點不佳、維生管線不便而買氣不高，導致全案「GG」。

無火住宅的IH爐雖也可煎煮炒炸，但風味就是不一樣。近年年輕人的飲食雖順應生活型態和健康觀念而有調整，但國人普遍仍愛大火快炒出來的口感和風味，飲食習慣要徹底翻轉仍不太容易；普遍認為無火建築只適合用來打造社會住宅、或分租小套房。

此外，無火住宅會不會是「吃電怪獸」？全宅用電之下會不會也特別容易引起電線走火？這都是買家們的擔憂。

葉維宗說，現在節能產品不斷推陳出新，以炊具來說，低耗能的IH（ Induction Heating ）調理爐，過去就曾有實驗顯示，要把1公升的水從攝氏25度燒到90度，用瓦斯爐需3分31秒，瓦斯費大約要花0.54元，用IH爐只要2分11秒，電費約0.37元。

至於最「燒錢」的洗澡水！葉維宗說，現也有靠吸收空氣中熱源就能轉換生熱的空氣源熱泵熱水器取代傳統電熱器。業者曾驗證替50加侖（近190公升）的水加熱到攝氏65度，只要耗費7瓦、相當1顆燈泡的電量就可辦到。

而為了用電安全，無火建築在機、電設計時就讓熱泵熱水器、IH爐各有專用迴路並計算容量，且單獨設有保護開關，並不會因使用頻繁而有電線走火的問題。

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