華為閃邊！中國搶購上百萬個降規版AI晶片 輝達進帳3890億

中國科技公司搶購輝達在中國推出的降規版AI晶片（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為推出Ascend 910B 晶片號稱要取代輝達AI晶片，吸引中國科技巨頭，卻因華為晶片良率太低，產能不足，使得中國科技公司只能回頭採購上百萬個輝達在中國推出的降規版AI晶片-H20，預計今年可望為輝達帶來120億美元（約台幣3897億）營收。

科技媒體《WccfTech》報導，由於華為AI晶片供應不足，加上良率只有20%，輝達先前在中國推出的降規版AI晶片-H20，重獲百度、阿里巴巴、騰訊和字節跳動等中國科技巨擘的青睞，銷量開始出現反彈。

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《金融時報》4日也報導，輝達將在未來幾個月內交付給中國客戶超過 100 萬個 H20 晶片，預計輝達今年仍將在中國銷售價值 120 億美元的AI晶片。

報導指出，每個 H20 晶片成本在 1萬2000 至 1萬3000 美元之間，這表明今年輝達在中的銷售額可能超過 120 億美元，超越去年的103 億美元。

根據晶片諮詢公司 SemiAnalysis分析師 Dylan Patel估計，華為今年約售出約 55 萬個Ascend 910B 晶片，而輝達H20將賣出100萬個，是華為Ascend 910B銷售量的2倍。

華為Ascend 910B 晶片原本號稱要取代輝達AI晶片，以致中國科技巨頭一度對輝達為中國推出的降規版AI晶片-H20意興闌珊，如今又因華為Ascend 910B良率太低，產量不足，只能再度回頭採購輝達H20。

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