帆宣完成華南銀行資料中心機電工程，獲國際認證。（帆宣提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕帆宣系統（6196）協助華南銀行完成資訊大樓機電工程，此資訊中心更獲國際機房認證機構Uptime Institute的Tier III設計認證（TCDD）及設施認證（TCCF），為國內少數獲此項殊榮的機房設計及施工案，也是帆宣邁向資料中心建置工程的重要里程碑。

華南銀行資訊大樓機電工程面積約5597坪，花費新台幣20億元。帆宣表示，此資訊大樓為Tier III等級電腦機房，在任何天然災害造成的長期停電的情況下，都能完成不斷電、不停機的功能，自行發電即刻備援，以確保銀行營運不中斷，保護客戶重要資料。

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帆宣董事長高新明表示，備援系統是資料中心重要核心命脈，具備高度容錯功能，確保電腦系統正常運作，百分百保障客戶權益，此次帆宣承接華南銀行此項重大任務，不僅是帆宣邁向資料中心的一步，更宣示帆宣在AI浪潮下，擘劃資料中心機電工程的新使命。

帆宣表示，這次TCCF認證的現場查證耗時近1年，投入驗證人力超過1.5萬人次，演練項目涵蓋發電機、 電氣、 空調、 給水 、供油、漏水偵測、消防及BMS等108道題目，每題都反覆進行數十次靜、動態操作演練，確定各項功能發揮完整功效，所有演練課題操作紀錄送認證機構審核通過，才取得Uptime Institute的Tier 3 TCCF設施認證，此項認證代表著華南銀行新資訊大樓機房在安全及運營穩定性上的卓越表現。

關於國際機房認證機構Uptime Institute，帆宣說明，成立於1993年的Uptime Institute，是全球權威的國際機房認證機構，長期以來研究全球機房事故案件，制定一套機房建置參考指南，更推出兩大類的機房認證方案，分別是常見的Tier分級認證，以及Tier永續經營認證。

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