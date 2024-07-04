郭璽：台船連年虧損 董事長鄭文隆應該下台

前海軍顧問郭璽不滿台船連年嚴重虧損，傷害小股東權益，向總統賴清德陳情。（資料照，記者洪臣宏攝）

〔記者洪定宏／高雄報導〕前海軍顧問郭璽不滿台船連年嚴重虧損，傷害小股東權益，6月26日出席股東會「踢館」，並出示向總統賴清德的陳情書。郭璽表示，陳情書修改後，於今天寄出，對象除了賴清德，還有行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君、經濟部長郭智輝與經濟部國營事業司司長胡文中，以及所有民進黨立委。

郭璽強調，他以台船小股東自救會籌備發起人身分陳情，但沒有寄給國民黨及民眾黨立委，就是不希望淪為「朝野對立」，盼就事論事，呼籲執政的民進黨正視台船經營危機。

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郭璽指出，鄭文隆擔任台船董事長8年多，幾乎每年都虧損，但龍德及中信造船沒有行政院開發基金丶國發基金支持，近3年都賺錢，且股價是台船的10倍，並指72歲的鄭文隆經營不善且年事已高，應該下台換人。

郭璽統計，2017年及2018年，台船每股虧損高達79%及89%，2年幾乎賠掉2個資本額，8年賠掉近3.5個資本額，約170億元，今年可能持續虧損，因此建議改由年輕管理人才經營。

對於郭璽的指控，鄭文隆在股東會已明確回應強調，他第一次任期幫台船賺120多億元，後來受大環境、國際趨勢等因素影響，以及大多承造原型艦，台船才虧錢，他相信台船正在技術打底，等待翻轉獲利機會。

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