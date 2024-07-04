7壽險公司俄債曝險擴大至1357億 預期信用損失210億

國內7壽險公司俄債曝險擴大至1357億。（示意圖，法新社）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（4日）公布，國內7家壽險公司對俄國債券持有部位，從去年5月底的新台幣1262億元，擴大到今年5月底1357億元，「預期信用損失」也從174億擴大至210億元。保險局強調，主要是匯率變化導致曝險部位增加，並非增加投資。

民進黨立委王世堅本周三（3日）在立法院財委會，砲轟這7家壽險公司怎會去投資俄羅斯，結果因為烏俄戰爭被制裁，導致曝險踩雷，他要求，「金管會應該要好好教訓這7家壽險公司」。

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保險局副局長林志憲表示，俄羅斯公債自2022年5月25日之後，壽險業者就沒有收到利息，其餘的公司債等則有收到利息，之所以收不到公債利息，主要因為受限於烏俄戰爭後，俄羅斯「集保機構」被制裁，使得外幣結算途徑受阻；儘管俄羅斯政府可用盧布付息，由於擔心遭國際制裁，台灣壽險業者也不敢收。

保險局表示，7家壽險公司的俄債曝險部位仍持續增加，主要是受到匯率變影響，根據統計，一年前的新台幣兌美元匯率30.8元，今年是32.4元，所以，曝險和預期信用損失雙雙增加。

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