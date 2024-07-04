12/2起盤中零股交易 「撮合間隔時間」縮短至5秒

自2024年12月2日起，盤中零股「交易撮合」間隔時間縮短至5秒鐘。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕為優化台股盤中零股交易之成交機會及效率，金管會證期局今天表示，為進一步增加投資人成交機會，預計自2024年12月2日起，將盤中零股「交易撮合」間隔時間，由1分鐘縮短至5秒鐘。

至於這項措施可能帶來效益？台股成交量是否增加？證期局主秘尚光琪表示，這項措施可以提高零股交易流動性及交易機會，對投資人有很大幫助，但無法估算能提高多少成交量。

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尚光琪指出，為提供小資族多元參與資本市場的管道，2020年10月26日開放盤中交易零股方式，以降低投資人門檻，增進更多投資人於盤中時段交易零股的機會；接著，為提升盤中零股市場之流動性，自2022年12月19日起盤中零股「交易撮合」間隔時間，由3分鐘縮短至1分鐘。

尚光琪表示，盤中零股交易制度，是採取逐步精進優化，盤中零股自2022年12月19日縮短撮合時間至「1分鐘」後至去年12月底止，較撮合「3分鐘」期間（2010年10月26日至2022年12月16日），上市、上櫃盤中零股較整股成交價差縮小幅度達24.39%、19.62%，顯示縮短撮合間隔時間可提升盤中零股交易效率。

因此，有鑑於第一次縮短撮合間格時間，已產生實際效益，金管會決定再度優化，自今年12月2日起，將盤中零股交易撮合之間隔時間，由1分縮短至5秒，以增加投資人成交機會，促進盤中零股流動性。

金管會強調，將持續督導證交所及櫃買中心加強對證券商及投資人的宣導，惟提醒投資人仍應審慎評估交易成本及自身財力情況，並應瞭解公司財務業務等基本面狀況，注意相關投資風險。

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