提升關鍵設施資安 數發部提供千萬補助 3大電信可申請

數發部近日公告，提供超過1000萬元的總經費，補助通訊傳播領域的關鍵基礎設施提供者，用於強化資安設施和教育訓練。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕關鍵基礎設施的運作攸關社會穩定，數發部近日公告，提供超過1000萬元的總經費，補助通訊傳播領域的關鍵基礎設施提供者，用於強化資安設施和教育訓練，盼提升整體資安防護，包含3大電信在內的20多個組織都可申請。數發部表示，這項計畫是第一次實施，未來有望每年推動。

關鍵基礎設施是指維繫政府或社會運作的重要軟、硬體設施，例如發電廠、自來水廠等，目前我國將關鍵基礎設施分為8大領域，包含：能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、政府機關、高科技園區。

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數發部負責督導通傳領域的關鍵基礎設施提供者，希望透過此次補助，促使這些提供者加強內部資安訓練，或汰換更好的設備，補助項目包含設施和教育訓練，將以一定比例補助，總經費超過1000萬元。

數發部近日公告「通訊傳播領域資通安全防護補助作業要點」，申請人必須是通傳領域的關鍵基礎設施提供者，補助項目有2大項。

第一是防護措施和設備，例如資安威脅偵測管理機制、防火牆、電子郵件過濾措施、端點偵測等，最高補助20%。

第二是教育訓練，包含員工接受資安專業訓練課程的費用、當年度考取的資安專業證照及維持費用等，最高可全額補助。

申請人須配合將資安防護措施的資安情資，分享至數發部的國家通訊暨網際安全中心（NCCSC）。數發部官員表示，目前符合補助資格約有20個單位，但為避免單位淪為駭客目標，名單並未對外公布。

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