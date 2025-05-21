「美國製造很貴」 美超微梁見後：供應鏈回美大挑戰

美超微電腦執行長梁見後表示，公司計劃擴大在美國的伺服器生產能力，將在密西西比州和德州等州增產。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美超微電腦（Super Micro ）執行長梁見後表示，隨著全球對人工智慧的需求加速成長，公司計劃擴大在美國的伺服器生產能力，將在密西西比州和德州等州增產。梁見後也指出，製造業在「美國很貴」（America is expensive），美國總統川普推動供應鏈回到美國，面臨很大挑戰。

梁見後接受《華爾街日報》採訪時表示：人工智能需求增長非常迅速。這家總部位於加州聖荷西的伺服器製造商，將考慮擴大在密西西比州和德州等州的生產，特別是如果川普繼續推動製造業本地化。

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今年2月，銷售用於產生AI的伺服器的美超微公佈在聖荷西建設第三個園區的計畫。梁表示，由於矽谷成本上升，公司正考慮在德州和密西西比州進行生產。美超微的大部分伺服器都是在加州生產。

梁承認川普試圖將高端半導體和人工智慧基礎設施的供應鏈轉移回國內，但他表示，這位美國領導人面臨挑戰。「美國很貴」他說。 「美國大約有30年沒有進行生產了，因此基礎設施和人民不再適應製造業的工作​​」。

隨著企業紛紛利用人工智慧技術提高流程效率和生產力，美超微正尋求挖掘全球人工智慧的熱潮。微軟和亞馬遜等公司已投入數十億美元建設資料中心，在世界各地訓練和部署人工智慧模型。

儘管如此，美超微本月還是下調2025財年的銷售預期，因為美國對其他國家徵收關稅導致經濟不確定性加劇，一些客戶推遲伺服器和其他電腦產品的訂單。目前預計截至6月30日的財年銷售額為218億美元至226億美元，低於先前預測的235億美元至250億美元。

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