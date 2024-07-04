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焦點股》鴻海：6月營收備受期待 股價勁揚

2024/07/04 12:33

鴻海（2317）將於明日發布6月營收，受惠於AI伺服器客戶拉貨，市場預估其雲端網路產品業績有機會顯著成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）將於明日發布6月營收，受惠於AI伺服器客戶拉貨，市場預估其雲端網路產品業績有機會顯著成長，且不排除挹注單月營收創下歷史同期新高表現，受此激勵，鴻海今日在買盤敲進，盤中高點觸及215元，截至中午12時16分暫報214元，漲幅5.42%，成交量9.1萬張。

鴻海本月2日除息5.4元，除息參考價210.5 元，目前尚未完成填息，且外資於除息當天賣超張數達到4萬4271張，昨日繼續賣超9224張，已於最近4個交易日連續呈現賣超，不過，外資上半年累計買超鴻海逾40萬張，超越2023年賣超的34.7萬張。

鴻海預計將在第3季出貨輝達（NVIDIA）GB200伺服器產品，營運團隊同步看好旗下高速交換機也將成為AI趨勢下的成長動能之一，有鑑於液冷技術未來將成為主流散熱解決方案，集團也正針對此項目進行客戶認證，為往後的獲利表現爭取更大幅度的成長空間。

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