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羅伯特清崎：大崩盤將至 股債、黃金等商品無一能倖免

2024/07/04 09:18

投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（右，Robert Kiyosaki警告投資人，歷史上最大的崩盤將至。（資料照，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）警告，歷史上最大的崩盤將至，屆時房地產、股票、債券、黃金、白銀和比特幣無一能倖免。

羅伯特清崎今（4日）稍早在社群平台X發文稱，技術圖表顯示歷史上最大的崩盤即將到來，房地產、股票、債券、黃金、白銀和比特幣價格將暴跌。但儘管如此，羅伯特清崎認為，這是逢低買進的好時機。

羅伯特清崎指出，技術圖表表明，主要的長期牛市週期將隨之而來，牛市將於2025年底開始攀升，價格將持續上漲，並稱這次牛市週期是黃金、白銀和比特幣投資者一直在等待的繁榮，他們的耐心將會得到回報。

羅伯特清崎還認為，崩盤後，黃金、白銀和比特幣的長週期牛市將開始，黃金、白銀、比特幣將再次開始攀升，創下歷史新高。黃金價格可能為每盎司1.5萬美元（約新台幣48.7萬元），白銀可能為每盎司110美元（約新台幣3576元），比特幣很容易達到每枚1000萬美元（約新台幣3.2兆元）。

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