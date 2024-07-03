壽險業投資海外上限若砍半 金管會示警：9兆資金回流 股匯房市均衝擊

金管會表示，若大幅調降壽險業海外投資上限門檻，將同時造成台灣股市匯市及房市衝擊。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕立委羅明才提案修改保險法，將壽險業者海外投資上限從45%降至25%，對此，金管會主委彭金隆今日在立院備詢時透露，若按照這樣的減幅，估計約有9兆元資金會回流台灣，無論對於股市、匯市或房市都會帶來很大衝擊，而且也會對壽險業者造成影響。

由國民黨立委羅明才等17人擬具的保險法修正案，今天在財委會進行第二次審議，考量到壽險資金大舉投資海外，因此，將投資上限縮降至25%。

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不過，金管會仍維持過去態度，持保留態度（不支持）。彭金隆強調，由於保險法上已有賦予保險業者的資金可直接投資股市及房市，因此，一旦修法後，九兆資金大舉匯回，不利於房市降溫，而且大筆資金匯回，也會對匯率有衝擊。

多位財委會立委也表達「不支持」態度，像是民進黨立委吳秉叡提三大質疑，一旦此項修正草案通過，壽險業9兆元資金回台，若投入股市，短期內台股可能遭到大水淹沒，影響非常劇烈；其次，在匯率方面，新台幣兌美元可能會漲到24元、25元，影響非常大，這麼龐大的資金移動，美國肯定會有意見；對於國內房市，壽險資金湧入更是雪上加霜。

立委郭國文表示，若該修正案通過，有9兆多元保險業資金大舉回台，到時候，台灣資金會去哪裡，大家都知道，不是去房市，就是去股市，這我沒法辦法贊成。

但羅明才補充，修法他是可以協調的，若為了降低外界疑慮，比如海外投資上限門檻可以改從25％降至35％，整體縮減10％就好，然後分10年每年減1％等。

不過，由於金管會態度仍堅決，認為維持現有規範即可，經討論後，擔任主席的羅明才宣告「擇期再審」；由於本會期財委會僅剩下週，因此，預估要等下會期才要審查。

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