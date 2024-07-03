最新前5000大企業 台積電蟬聯獲利王

CRIF中華徵信所今公布2023年台灣5000大企業，獲利王由台積電蟬聯，廣達電腦也在暌違10年後重回獲利前10強。（圖由CRIF提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕CRIF中華徵信所今公布2023年台灣5000大企業，營收表現上，鴻海蟬聯營收王，台電則重回營收前10大；獲利王則由台積電蟬聯，廣達電腦也在暌違10年後重回獲利前10強。

CRIF指出，與2022年相較，2023年營收淨額前10大企業中，只有台電是由第11名回升到第8名，其他9家企業都是蟬聯入榜。

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包括鴻海精密工業及台積電、和碩聯合科技、台灣中油、廣達電腦、仁寶電腦工業分別蟬聯第1名至第6名，勞動部勞工保險局由第8名上升到第7名，台塑石化由第7名下降至第9名，國泰人壽保險則繼續維持在第10名。

以產業別來看，營收淨額前10大企業電子製造業維持占有5席，石化業占有2席，人壽保險業占有1席、電力供應業占有1席。同時民營企業占有7席，公營事業占有3席。

獲利表現上，前10大企業的排名則出現洗牌的情況。半導體龍頭台積電再度以稅後純益約8385億元持續蟬聯獲利榜首、第2名是鴻海精密工業約1421億元，第3名則為聯發科技約770億元，第4名及第5名分別為富邦金控及聯華電子，稅後純益各約為650億元及610億元，獲利前5名的稅後純益均達600億元以上。

第6名至第10名依次為中信金控（約576億元）、國泰金控（約515億元）、中國信託商業銀行（約413億元）、廣達電腦（約397億元）及中華電信（約369億元）。

值得注意的是，中信金控及中信商銀母子公司分別為2020年及2013年排名第7名及第10名之後，雙雙重回稅後純益前10大企業；國泰金控則由2022年的第11名重回第7名；廣達電腦則為2013年稅後純益排名第5名之後,首次晉升稅後純益前10大企業；中華電信則是在退出稅後純益前10大企業兩年後，也再度回升到第10名。

CRIF表示，相較2021年獲利前10大企業稅後純益全都超過1000億元，2022年則有5家企業稅後純益超過1000億元，2023年則只剩下前2名企業稅後純益達1000億元以上，顯示獲利的差異性極大。

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