焦點股》聰泰買盤搶進 股價創3年新高

聰泰今天股價在買盤力挺之下漲停鎖死，股價創下3年新高。（圖取自聰泰LinkedIn）

〔記者方韋傑／台北報導〕機器人概念股聰泰（5474）受惠於中國上海明日展開「2024世界人工智慧大會（WAIC）」，今天股價在買盤力挺之下漲停鎖死，股價創下3年新高，截至下午1時暫報191元，漲幅9.77%，成交量4184張，仍有超過3400張漲停委買單尚未成交，最後收盤價191元。

聰泰今年以來股價漲幅高達80%，三大法人上半年並無明顯的買超、買超，但是持股200張以上的大戶區間比重上升超過2個百分點，持股200張以下散戶比重則相對下降，市場推測可能是有特定資金運作於其中，提醒投資人追高宜留意風險。

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聰泰目前尚未發布6月營收，回顧該公司今年5月業績9500萬元，月減26.4%、年增51%；今年前5月營收累計達5.36億元、年增25.34%；首季營業額3.12元，季減2.1%、年增23.3%，每股盈餘（EPS）1.37元，季減4.1%、年增42.7%。

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