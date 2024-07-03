鼎泰豐全球最大分店即將開幕 落腳紐約百老匯

鼎泰豐已在官網上列出紐約分店將於7月18日開幕的消息。（圖擷取自鼎泰豐官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣餐飲品牌「鼎泰豐」招牌的小籠包，可說是台灣代表性美食，不只深受國人喜愛，也征服外國人的胃，正於世界各地陸續展店的鼎泰豐，將在7月18日於紐約正是開幕，據悉，鼎泰豐紐約店占地2.64萬平方英尺，擁有450個座位，將是鼎泰豐全球最大的分店，更是鼎泰豐首次進軍美國東岸，令饕客十分期待。

鼎泰豐在2022年與派拉蒙廣場（Paramount Plaza）簽訂了15年租約，落腳紐約曼哈頓的百老匯大道1633號（1633 Broadway,New York, NY），鼎泰豐更找來美國知名設計師羅克韋爾（David Rockwell）旗下的羅克韋爾集團（Rockwell Group）設計餐廳，當作鼎泰豐首次進軍美國東岸的首個地點。

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鼎泰豐目前在美國加州、奧勒岡州、華盛頓州和內華達州都有分店。

鼎泰豐紐約分店將在7月11日至17日進行試營運，7月18日正式開幕。

1958年創立於台灣的鼎泰豐，最初是間油行，到了1972年，鼎泰豐創辦人楊秉彝在好友的建議下，將信義路店面改為一半賣油、一半賣小籠包，皮薄餡鮮的鼎泰豐小籠包在毫無宣傳之下，憑著真材實料，生意越來越好，鼎泰豐後來也收掉油行，正式經營起小籠包與麵點的生意，後以「黃金18摺」的小籠包揚名國際餐飲市場。

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