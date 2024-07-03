深化合作 傳蘋果列OpenAI董事會觀察員

知情人士表示，作為協議一部份，蘋果將在OpenAI董事會取得觀察員席位。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，作為上（6）月所宣佈，具有里程碑意義的協議一部份，蘋果（Apple）將在OpenAI董事會取得觀察員席位，進一步加深合作夥伴之間的聯繫。

《彭博》報導，蘋果在6月宣佈，將在旗下iPhone、iPad和Mac等產品提供ChatGPT，作為AI（人工智慧）系統的一部份，知情人士透露，將由蘋果App Store負責人、前行銷主管席勒（Phil Schiller）擔任這一職位，董事會的安排預計將在今年稍晚生效，席勒尚未參與任何會議，相關細節仍可能出現變動。

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取得董事會觀察員席位，將使蘋果與OpenAI最大支持者微軟（Microsoft）平起平坐。觀察員的席位將允許蘋果派員參與董事會會議可以藉此深入了解公司的決策，但無法進行投票或行使其他董事權利。蘋果的高層擔任其他公司董事並不罕見，但是加入知名合作夥伴董事會的情況卻不多。

針對報導，蘋果和OpenAI拒絕回應。

讓蘋果和微軟同時參加董事會議，恐讓這2大科技巨頭面臨一些複雜的問題，這兩家公司過去幾十年以來一直是競爭對手和合作夥伴。OpenAI的董事會議可能會討論公司和微軟之間未來的AI計劃，在這樣的情況下，微軟可能會希望將蘋果派出的觀察員排除在會議之外。

透過與OpenAI的合作，蘋果正在攜手全球最大、最具影響力的AI新創，推出許多消費者渴望的聊天機器人服務，OpenAI則可以藉由雙方接觸數億名潛在用戶，使用者也可以在蘋果裝置上取得付費版的ChatGPT，這可能會為蘋果創造App Store費用。

蘋果同時也在與Alphabet旗下的Google以及新創Anthropic針對項客戶提供更多聊天機器人選擇進行討論，並與中國的百度、阿里巴巴討論潛在協議，藉此將AI功能導入中國市場的設備。

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