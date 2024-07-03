出遊高峰期多久前要到機場？專家列計算方法

美國運輸安全局（TSA）估計，美國獨立日（4日）當天將會有大約300萬人次通過機場安檢站，創下紀錄。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在強勁的商務旅行以及旅遊休閒需求推動下，航空旅行越來越繁忙，美國運輸安全局（TSA）估計，美國獨立日（4日）當天將會有大約300萬人次通過機場安檢站，創下紀錄。儘管機場和航空公司通常建議，國內線應該出發時間前2小時抵達機場，國際線為3小時，但由於今年夏天有如此多的人搭乘飛機，這項標準可能並不適用，有專家就列出幾項參考事項，幫助美國旅客計算應該提前多久抵達機場，不過專家強調，這些建議只是粗略的估計，沒有把天氣等其他因素給考慮進去，如中午才起飛的航班也可能不需要在早上7點就抵達機場。

《華爾街日報》詢問了旅遊專家，指出最基礎的提前抵達機場的時間為90分鐘，TSA表示，有約99%的旅客在標準安全檢查通道等待的時間不超過30分鐘，而且美國國內線通常在預定起飛時間前約30分鐘開始登機。沒有托運行李、只攜帶隨身行李的旅客，至少需要90分鐘的緩衝時間，包括步行到登機口所需的時間。

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不過，若在尖峰通勤時段出發的話，就得在基礎時間上，再加上30分鐘，在早上和傍晚機場會出現擁擠現象，而且週末會比週三更忙碌。再來，若從主要大型機場起飛，還得再加20分鐘，因為機場規模較大代表會有更多旅客，也會需要走更久到登機口。以約翰甘迺迪國際機場（JFK）為例，一些登機口距離安檢處至少需要走15分鐘。

如果你是開車或是租車前往機場，還得再加上20分鐘，因為得把還車和停車的時間算進去，還要做好停車場客滿的準備。而且如果你有託運行李或攜帶寵物的話，則是要再加30至45分鐘，因為託運和檢查行李是需要一定時間的。

如果是搭乘國際航班的話，得再加上30分鐘。因為出國的程序更為複雜，機場人員需要確認有效護照等相關旅行文件。國際航班也會對托運行李設定更早的截止時間，並提前開始登機。

再來，專家也建議，帶小孩旅行得加60分鐘，因為帶小孩到機場或穿越安檢，需要付出「極大的努力」，而且也需要更多時間去因應；至於若需要輪椅，則要再加90分鐘，因為在忙碌的旅行日，輪椅服務員會忙得不可開交，需要預留額外時間。

專家也指出，如果拿到手機登機證，可以減掉20分鐘，提前準備是明智的選擇，省下辦理登機排隊時間；而若有美國機場快速通關服務TSA PreCheck 或 CLEAR的話，也可以減掉20分鐘，這可以省下排隊安檢時間；持有航空公司高級會員身分或高級票種的話，也能減掉20分鐘，登機時有專用通道可以使用。

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