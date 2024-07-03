澳洲蛋荒擴大！麥當勞扛不住：縮短早餐供應時間

澳洲麥當勞宣布縮短早餐供應時間，以應對澳洲蛋荒問題。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕澳洲因爆發禽流感疫情，已撲殺多達150萬隻雞隻，使當地陷入嚴重蛋荒，如今麥當勞也不堪衝擊，宣布因雞蛋供應短缺，將縮短全國門市供應早餐的時段，暫時提前上午10點30分結束。

外媒報導，澳洲正受多種容易致病的禽流感病毒疫情襲擊，自今年5月以來，澳洲東南部多達11處家禽場遭受病毒入侵，維多利亞省有8家、新南威爾斯省2家、首都坎培拉特區1家，絕大多是蛋雞養殖場，撲殺雞隻後，雞蛋供應嚴重短缺，影響當地相關餐飲及超市等行業。

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先前的報導指出，澳洲政府聲稱已成功遏抑疫情，受影響的蛋雞數量不到10%，但仍有部分零售商提出限購措施，其中，Coles、Woolworth兩大超市系統先後在6月上旬與下旬實施限購，每人只能購買2盒雞蛋。

當地麥當勞也抵擋不了禽流感的衝擊，發言人表示，澳洲麥當勞與許多零售商一樣遭逢業界當前的挑戰並持續審慎管控雞蛋供貨狀況，「我們知道顧客喜歡麥當勞早餐，但為了確保繼續提供新鮮的雞蛋，我們將縮短早餐供應時間」，自2日起將全澳門市原本至中午的早餐供應時段，提前於上午10時30分結束。

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