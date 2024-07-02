中國經濟恐不妙 年輕人不得不「報復性存錢」

中國年輕人對經濟前景憂慮，掀起「報復性存錢」熱潮。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國疫後經濟復甦不如預期，各項經濟數據持續疲軟，讓中國Z世代年輕人不再像過去及時行樂，反而更傾向積極儲蓄、嚴格控管開支，這種「報復性存錢」的心態已成為中國社交媒體上的熱門話題。

CNBC報導，新冠疫情結束後，中國經濟遲遲無法走出陰霾，房地產市場崩跌、青年失業率飆升，消費者信心持續低迷，導致中國年輕人無法像各國同齡人那樣衝動消費，而是瘋狂儲蓄，中國市場研究集團（CMR）創始人雷小山指出，2010年時的中國年輕人寧可負債也要購買名牌包或iPhone等奢華精品，但現如今中國年輕人心態已有所轉變。

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專家認為，由於中國年輕人持續受到大環境的影響，這種「報復性存錢」的現象可說是不得已而為之，另外，「反向消費」和「摳門經濟」等詞彙也日益流行，前者是指有意識地減少開支，後者則是指在購物時積極尋找折扣和優惠。

報導指出，近兩年在中國社交媒體上也出現許多與儲蓄相關的話題，例如「存錢大作戰」「存錢打卡」「攢金豆」等標籤，這種互相監督儲蓄進度的現象，也反映中國經濟前景恐怕不妙，龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）中國研究副總監貝多爾（Christopher Beddor）表示，「年輕人可能覺得經濟形勢不太好」，凸顯對未來的不安。

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