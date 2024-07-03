中國油罐車遭踢爆「極限使用」 卸完煤油馬上裝食用油

中國油罐車運輸產業遭媒體踢爆「極限使用」，罐內裝載的液體包羅萬象，除了糖漿、大豆油等食用液體外，還運送煤製油等化工類液體。（圖翻攝自《新京報》）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國油罐車運輸產業遭媒體踢爆「極限使用」，罐內裝載的液體包羅萬象，除了糖漿、大豆油等食用液體外，還運送煤製油等化工類液體。中媒更指，部分車輛為節省開支，在更換貨運輸物時，不會清洗油罐，僅擦拭油罐口以規避檢查。

中國《新京報》報導，根據追蹤，寧夏回族自治區靈武市的寧東能源化工基地，擁有中國最大的煤製油項目，可將煤炭經高溫高壓等程序達到「化煤成油」的效果，生產出液蠟、白油等化工產品。

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由於產量大，該基地外往往停滿油罐車等待運輸。根據1名司機受訪透露，油罐車一般分為危化品和普貨罐車，「煤製油產品，比如像液蠟、白油這些，它們用火點不著，不屬於危化品，普通貨罐車就能運送。」

5月中旬，《新京報》根據記者的追蹤，發現一輛載有煤製油的油罐車到達秦皇島卸貨後，便前往週邊的食用油生產基地，且在沒有清洗的情況下，載著大豆油再次啟程前往天津。

5月24日，《新京報》在天津濱海新區發現1台油灌車在等待運輸食用油，記者上前詢問得知，這台油灌車23日在石家莊將媒油卸貨後，在罐體沒有清洗情況下，連夜趕到天津。

對於是否會擔心被食用油廠家拒之門外，該名司機似乎見怪不怪，表示：「能裝就裝，不能裝就算了。」後來24日下午，記者便發現這台車成功竟然成功通過檢查，並裝滿了大豆油。

一名油罐車司機透露，運費逐步降低，運輸食用油的罐車不僅做不到專車專用，且絕大多數的車輛都是屬於車隊，「想洗罐也要聽從車隊老闆的安排，老闆允許清就清，老闆不給清就不清」。

一名油廠工作人員表示，油罐車來裝油時，罐體需要保持乾淨整潔，工人在裝油前會驗罐。不過，多名司機卻說，有些公司檢驗並不嚴格，「一般先看洩油口，把那裡擦乾淨就行，如果是熟人經常來，就更好辦事」。

《新京報》記者還發現，不少運輸食用油的油罐車體皆有明顯的塗改痕跡，一些油罐車用貼紙將「普通液體」重複貼住，在旁邊重貼一張「食用油」貼紙。記者表示，即使存在如此明顯的塗改痕跡，也絲毫不影響運輸。

中國農業大學食品學院副教授朱毅表示，煤製油主要是碳氫化合物，內含不飽和烴、芳香族烴、硫化物等成分，對人體有健康風險，並表示吃得越多則毒性越大，苯或氨基苯成分較多時，還可能影響造血功能。

朱毅補充，運輸食用油的車輛去運輸其他化工液體，風險更是難以預料。弱毒性大的化工液體殘留在裡面，直接接觸，或者吸入都可能對人體產生危害，比如說有機溶劑、酸、鹼、重金屬等等，有可能對呼吸系統、消化系統都會造成損傷。

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