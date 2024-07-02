桃園醫院跳電原因 台電：非謠傳的刻意降壓

桃園醫院昨清晨約5點多，因中壢區興仁路附近松鼠誤觸配電線路，導致瞬間電壓變化，台電立即恢復了正常的電壓供應。（台電公司提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕衛生福利部桃園醫院昨（1日）清晨約5點多，因中壢區興仁路附近松鼠誤觸配電線路，導致瞬間電壓變化，台電立即恢復了正常的電壓供應，「不是」謠傳的刻意降壓。台電也隨即派員協助部桃醫院進行復電，並檢視相關設備的保護電驛設定，以提升供電品質。

台電說明，此事件是同一台主變壓器的其他條饋線跳脫，因而引起瞬間壓降，但因醫院內部低壓配電盤跳脫，造成院內部分迴路跳脫，醫院局部跳電，並非整間醫院發生停電，不影響病患安全；台電再次強調，事故原因並非議員質疑的系統「刻意降壓」運轉。

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台電指出，電力系統難免受到天然災害、外物碰觸、設備故障等因素影響，針對敏感及重要用戶如醫院，通常設有保護機制，例如不斷電系統設備或自備發電機，能在事故時迅速自行供電或降低電壓干擾。

另針，部分民代提出的小動物輪流扛責的說法，台電表示，世界各國電業均有小動物入侵線路設備導致跳電的案例，台電也只是將事故原因如實對外說明，並持續改進防範措施，包括推動線路設備被覆計畫、增加樹木修剪、安裝驅鳥器及防鼠網等，以減少動物對配電系統的影響。

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