泰山經營權之爭》大股東景勛訴請撤銷股東會決議 一審敗訴

泰山企業。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕泰山公司去年5月31日股東臨時會改選，市場派龍邦拿下多數董事席次，泰山經營權變天，泰山大股東景勛公司則向智慧財產及商業法院提訴「撤銷股東會決議」，主張股東會違反召集程序、決議方法且遭幽靈選票灌票，訴請確認股東會所為議案決議應撤銷，且泰山公司與劉偉龍等人董事委任關係不存在，智財法院日前判決景勛公司敗訴，景勛公司不服已提出上訴。

景勛公司訴請撤銷股東會的主要理由有三項，第一是，去年5月的股東會，由龍邦公司等7名泰山股東，依公司法規定自行召集，但召集公告、開會通知及議事手冊，均未揭露龍邦以外其他6名股東身分，召集程序違反公司法規定。

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第二是，龍邦與其持股100％子公司保勝投資公司，欲取得泰山經營權，基於併購目的於去年3月，共同以現金購買方式持有泰山股份49.09％，卻未依企業併購法規定遵期向金管會申報，且所持有超過10％即39.0％股份依同法規定無表決權，該股東會討論議案時，將這些股份納入表決，決議方法違反企併法規定；第三則是該股東會有幽靈選票灌票情形。

智商法院合議庭認為，龍邦等7名股東有檢附合於公司法規定持股要件的證明，向證交所辦理公告申報獲准，才進行股東會召集公告、通知，且證交所准許股東會公告申報，是依集保結算所實質審核的結果，足供受通知股東憑斷是召集權人所為的通知、公告，所行召集程序並不違反公司法。

合議庭並認為，龍邦是認其指派的代表人董事，與泰山經營階層溝通有阻礙，及泰山出售全家持股是掏空行為，為更換泰山經營團隊，才收購泰山股份以召集股東臨時會，並取得泰山過半董事席次，縱龍邦於股東會後取得泰山經營權，亦難認定其主觀上是基於併購目的取得泰山股份，另依龍邦公司董事會議事錄等證據可知，其取得股份目的是在投資非併購，加上景勛未能證明有違法灌票情事，判決敗訴。

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