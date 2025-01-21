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有內幕？黃仁勳稱輝達中國員工離職率全球最低 苦主現身揭原因

2025/01/21 11:21

有內幕？黃仁勳稱輝達中國員工離職率全球最低 苦主現身揭原因輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日離台後飛抵北京，並出席輝達北京分公司尾牙。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳19日離台後飛抵北京，並出席輝達北京分公司尾牙。他在致詞中表示，輝達中國員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。對此引起網友討論，有網友直言，「因為中國老闆超級慣，能進美商超爽的，我不是亂講的，我真的在軟體中資待過，嚇壞」。

中國《第一財經》報導，黃仁勳在輝達北京分公司尾牙致辭時表示，很多人不了解輝達進入中國已經有25年了，在北京、上海、深圳擁有近4000名員工；而輝達在中國的員工流失率是全球最低的，每年離職率僅0.9%。

對此1名網友在PTT轉貼相關新聞表示，「離職率那麼低，等於內部成本低，準備開噴了！相關類股預備！」

此文章引起許多網友討論，1名網友直言「中國的外商離職率普遍都很低，科技業更是」，還有網友留言：「因為中國老闆超級慣，能進美商超爽的，我不是亂講的，我真的在軟體中資待過，嚇壞…」。

其他網友也紛紛表示，「進了輝達沒得跳了」、「中資軟體都007（指凌晨0時起上班至翌日0時下班，一週工作7天，即全天候工作），在輝達爽翻天怎麼離職」、「進了輝達 還能跳去哪」

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