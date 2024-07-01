台灣國產電動車將登亞洲拉力賽 「亞洲車神」陳和皇大讚有信心

鴻海表示，旗下鴻華先進攜手裕隆打造的納智捷 n⁷ 此次因「亞洲車神」陳和皇的「iTaiwan車隊」採用，登上國際舞台。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕2024年亞洲越野車拉力賽將於泰國盛大展開，鴻海（2317）今天表示，旗下鴻華先進（2258）攜手裕隆（2201）打造的納智捷（LUXGEN） n⁷ ，此次將因「亞洲車神」陳和皇的「iTaiwan車隊」採用，登上國際舞台，讓國產車成為台灣之光。

亞洲越野拉力賽（AXCR）是受到國際汽車聯合會（FIA）官方認可的越野拉力賽，為全亞洲最大的越野拉力賽事，鴻海指出，此次將攜手鴻華先進與裕隆集團，給予陳和皇的「iTaiwan車隊」必要協助，包括零件、運輸、技術顧問等，期待國產車能在國際賽事中奪下佳績。

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陳和皇此次與台灣消防員共組「iTaiwan車隊」，揮軍亞洲越野拉力賽，據他觀察，過去從來沒有電動車參加過此賽事，對此類車種而言，車身結構、電池安全性與續航力，都是決定能否取勝的地獄級考驗，經過對納智捷n⁷ 的拆解、測試之後，讓他對國產電動車參賽相當有信心。

根據公開資料，陳和皇曾於第1屆至第12屆的亞洲越野拉力賽皆獲得分組冠軍，因此獲得「亞洲車神」的封號，並於2015年以「i Taiwan號」，成為首位成功征服達卡拉力賽的台灣人，2019年為培訓國內越野賽事選手的駕駛技術，繼續前往泰國參加亞洲越野拉力賽。

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