美元反彈、亞幣走勢分歧！台幣32.4元價位失而復得

美元反彈、亞幣走勢分歧！新台幣32.4元價位失而復得。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普再度施壓聯準會主席鮑爾降息，美股收低，連動台股今日大跌逾300點，惟美元指數短線急殺後，出現反彈，亞幣走勢分歧，新台幣兌美元匯率一度跌落至32.525元，最後收在32.498元、貶3.8分，32.4元價位失而復得，成交量16.135億美元。

台股今天跌312.77點，收在18793.43點，三大法人合計賣超114.13億元。其中，外資賣超52.43億元。

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新台幣匯價以32.5元開出，隨美元出現反彈，亞幣拉回，新台幣早盤貶破32.5元關卡，最低見到32.525元，惟出口商見到好價位，拋匯轉趨積極，午後貶幅收斂，重新站回32.4元價位，還一度貶轉升。

匯銀主管表示，儘管美元短線出現技術性反彈，但是整體趨勢仍然偏向疲弱，除了川普持續砲轟鮑爾，市場擔憂聯準會獨立性受到威脅，對美元信心下滑外，川普關稅政策加深全球對於經濟衰退隱憂，市場預期聯準會將進一步降息，且美國財政赤字問題未解，也可能持續壓抑美元表現。

在美元走勢偏弱下，非美貨幣升值走勢將有機會延續，台幣升破32.5元關卡後，後續先看32.3元價位能否突破。

根據央行統計，美元短線急殺後，出現反彈，美元指數今日上漲0.35%、韓元下殺0.65%、新幣重挫0.36%、人民幣大跌0.33%、台幣貶值0.12%，僅日圓逆勢走升0.19%。

日圓兌美元匯率盤中一度突破140兑1美元，創下7個月新高。

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