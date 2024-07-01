長聖6月營收創新高 細胞委託製造訂單已排到明年首季

長聖6月營收創新高。長聖董事長劉銖淇（右）、總經理黃文良（左）。（長聖提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕再生醫療公司長聖國際生技（6712）公告，今年6月營收6212萬元再創新高，月增3%、年增8.4%，為連續6個月營收逐月成長，累計前6月營收3.42億元，年增率23%。長聖總經理黃文良表示，細胞委託製造訂單已排到明年第一季，預計今年業績將較去年成長。

黃文良表示，《再生醫療雙法》通過後，看好再生醫療潛在商機，除了將已獲衛福部核准多項自體細胞治療技術如ADCV、CIK、DC-CIK（WT-1）、DC-CIK與Gamma Delta-T等，繼續提供CDMO服務與全台19家醫療機構合作外，值得注意是此法並未限縮同種異體細胞來源，異體細胞優勢取自於健康人，異體細胞品質穩定且可以大規模生產，細胞治療費用價格將更親民，最重要的是多數急重症病患可以不須等待即可需要時使用，爭取病患治療機會。

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展望未來，黃文良表示，長聖CDMO委託服務今年上半年業績已創新高，因合作醫院數量與細胞治療項目擴增，下半年業績將再成長。同時，長聖不僅在國內拓展業務，也積極與國際藥廠洽談授權，拓展全球再生醫療市場。

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