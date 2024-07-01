林維俊升任台新人壽董座 新任獨董席次占一半

台新金進行高層人士異動，台新金總座林維俊將直接兼任台新人壽董事長一職。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新金控今天（1日）晚間代台新人壽公告董事派任情形，改選前原本為8席，其中，普通董事是5席、獨董為3席，而改選後，調整為4比4席，獨董人數占一半；此外，台新人壽原董事長蔡康不再續任，將由副董事長林維俊升任，林維俊是以金控總經理身分兼任台新壽董座。

台新金進行子公司的高層人事調整，第一波包括：銀行及人壽2大部分，而今天台新金公告相關訊息就多達11則。

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首先，台新人壽原本上屆董事席次共9位，其中，普董6位、獨董3位；而今年4月，鄭家鐘請辭普通董事，使得改選前董事總席次從9席減為8席。

根據台新金控今天代子公司台新人壽公告董事派任情形，本屆新任的普董有4位蔡康、林維俊、吳昕豪、簡展穎，獨董有4位，包括：齊萊平、管國霖、STEVE K. CHEN與李賢源，董事會合計有8席。

若相較上一屆，普董名單少了董季華，獨董多了李賢源，一來一往間，使得新一屆的台新壽普董、獨董各占一半。

根據台新人壽相關章程規定，「本公司設置董事7至11人，董事人數授權董事會議訂之，其中獨立董事不得少於3人」。

其次，雖然原人壽董事長蔡康續任本屆董事，不過，在董事長部分，是由兼任台新人壽副董的林維俊升任董事長，林維俊仍繼續身兼台新金的總經理。

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