累積哩程還有現金回饋 凱基銀推首張「雙幣哩程卡」加入戰局

凱基銀推出市場首張「雙幣哩程卡」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕疫後觀光人數快速攀升，愈來愈多民眾選擇申辦「雙幣卡」，在匯率低時先行換匯。開發金控旗下凱基銀行，宣佈加入雙幣卡市場，首推換匯結合哩程累積，持卡人海外消費時，除了可以累積哩程，更加碼提供現金回饋。

目前國內共有8家銀行推出雙幣卡，另有多家銀行推出消費可累積哩程的航空卡，唯獨沒有既可累積哩程，又可在匯率較佳時換匯、避開匯率波動風險的雙幣卡，凱基銀行決定切入年薪百萬至300萬客群，主打雙幣哩程卡商品。為這批最常出國旅遊，且對投資、換匯、累積哩程最為積極也有需求的族群，設計美元、日圓及歐元雙幣哩程卡。

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凱基銀行副總經理林毓棠指出，愈來愈多民眾出國旅遊，對於匯率高低也相當關注，使用雙幣信用卡除了可降低外幣現鈔遺失風險，更重要的是可掌握匯率時點，當匯率好時就換起來存著，將匯率「決定權」從信用卡組織手中取回。

目前國內哩程卡幾乎是外商銀行的天下，但多數都需要繳交高額年費，凱基銀的雙幣哩程卡，訴求只要使用電子帳單就「免年費」，之後國內外消費最高18元累積1哩，累積的哩程可兌換中華航空、長榮航空、亞洲萬里通里數及台灣高鐵點數，海外消費再加碼1%現金回饋。

凱基銀行個金總處資深副總王開平表示，凱基銀行的雙幣卡共有日圓、美元及歐元，主要考量日本還是國人最愛前往旅遊的國家，美元則是較有商務及留學需求，歐洲雖然國人旅遊比例較低，但去歐洲旅遊的民眾，消費金額卻是最高，持卡人可依據自身出國需求，選擇申辦需要的卡別。

雙幣卡因為需要開立外幣存款帳戶，因此申辦門檻較高，據了解，目前市場上張數最多的雙幣卡商品，也僅有10萬張，凱基銀藉由優化線上開戶、申辦流程，並搭配免年費、累積哩程等誘因，希望首年可達至少５萬卡的佳績。

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