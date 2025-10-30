自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

通用汽車宣布減產 並裁員逾1700名美國工廠員工

2025/10/30 10:41

為因應電動車需求大幅放緩，通用汽車（General Motors）將削減美國電動車和電池產量，並裁員。（示意圖，路透）為因應電動車需求大幅放緩，通用汽車（General Motors）將削減美國電動車和電池產量，並裁員。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，為因應電動車需求大幅放緩，美國汽車大廠通用汽車（General Motors）將削減美國電動車和電池產量，並裁員逾1700名美國工廠員工。

綜合媒體報導，通用汽車週三（29日）宣布，自2026年1月起將其位於美國密西根州底特律電動車工廠的產量從目前的2班制削減至1班制，並暫停其位於美國俄亥俄州和田納西州的2家美國合資電池工廠的電池生產，停產時間約為6個月。

對於減產決定，通用汽車表示，是為了應對近期電動車需求放緩和不斷變化的監管環境。

同日，通用汽車還宣布裁減底特律電動車工廠1200個工廠工作崗位，以及俄亥俄州的電池工廠的550個工作崗位，並臨時解雇俄亥俄州和田納西州2家電池工廠約1550員工。

通用汽車29日股價收在69.13美元，跌幅1.06%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財