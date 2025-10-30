通用汽車宣布減產 並裁員逾1700名美國工廠員工

為因應電動車需求大幅放緩，通用汽車（General Motors）將削減美國電動車和電池產量，並裁員。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，為因應電動車需求大幅放緩，美國汽車大廠通用汽車（General Motors）將削減美國電動車和電池產量，並裁員逾1700名美國工廠員工。

綜合媒體報導，通用汽車週三（29日）宣布，自2026年1月起將其位於美國密西根州底特律電動車工廠的產量從目前的2班制削減至1班制，並暫停其位於美國俄亥俄州和田納西州的2家美國合資電池工廠的電池生產，停產時間約為6個月。

請繼續往下閱讀...

對於減產決定，通用汽車表示，是為了應對近期電動車需求放緩和不斷變化的監管環境。

同日，通用汽車還宣布裁減底特律電動車工廠1200個工廠工作崗位，以及俄亥俄州的電池工廠的550個工作崗位，並臨時解雇俄亥俄州和田納西州2家電池工廠約1550員工。

通用汽車29日股價收在69.13美元，跌幅1.06%。

