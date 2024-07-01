上櫃公司去年非主管職員工平均年薪 信驊324.8萬元連霸

去年非主管全時員工平均年薪 聯發科374.5萬元居冠

上櫃公司2023年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」今日揭露。（示意圖，法新社）

〔記者歐宇祥／台北報導〕上櫃公司2023年非擔任主管職務的全時員工薪資今日大公開，本次又是股王信驊（5274）奪得上櫃公司薪資冠軍，去年員工平均薪資為324.8萬元、不過相較去年平均薪資458.8萬元縮水餘百萬元。上櫃公司中的第2名為遊戲廠鈊象（3293）的280.5萬元，員工薪水最高的前10位中、有7家是半導體廠。

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櫃買中心今日揭露上櫃公司申報的2023年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括非經理人之全時員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數。

根據統計資料，排名前10位高新的公司分別為信驊、鈊象、力旺（3529）、原相（3227）、九齊（6494）、M31（6643）、凌陽創新（5236）、昇佳電子（6732）、中菲行（5609）、是方（6561），其中除文創類股的鈊象、航運股中菲行以及網通股是方外，其餘都是半導體業。

而統計員工平均年薪破百萬的上櫃公司則共有205家，其中半導體業佔了51家。只不過，根據統計資料揭露的同業公司資訊，半導體業的員工薪資平均數為120.1萬元，至平均以上的半導體公司則有35家，其餘皆掉隊。

至於上櫃公司中，非主管職的全時員工薪資最低的是綠能環保產業的中茂（5205），2023年只給38.9萬元，第2低則是牧東（4950）公司的40萬，第3低為觀光餐旅產業的南仁湖（5905）、給40.6萬元。

根據統計，在上櫃公司當中，員工年薪不到50萬的公司共有36家，前10低的公司依序為中茂、牧東、南仁湖、風青（2061）、勝昱（4304）、海灣（3252）、富野（2736）、霖宏（5464）、愛地雅（8933）、皇家美食（4419），其中有4家是觀光餐旅產業。給薪倒數的公司在經營績效與員工薪酬的關聯性與合理性說明中大多提到公司虧損。

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