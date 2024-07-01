去年非主管全時員工平均年薪 聯發科374.5萬元居冠

上櫃公司去年非主管職員工平均年薪 信驊324.8萬元連霸

證交所公布去年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，國內IC設計龍頭聯發科員工平均薪資達374.5萬元高居第一。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今天公布去年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，國內IC設計龍頭聯發科員工平均薪資達374.5萬元高居第一，不過相較前一年度的486.7萬元，足足減少逾100萬元；若以薪資中位數來看，則排行第一的是電子零組件廠聯德，員工薪資達374.9萬元。

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根據公開資訊觀測站揭露，去年整體上市公司非主管職全時員工平均薪資為123.2萬元，較前一年度的127.2萬元減少4萬元，全體上市公司不含主管的員工人數達112.2萬人，則較前一年度增加2萬人；全體上市公司員工總薪資為1.38兆元，也較前一年度約減少190億元。

以員工薪資平均數來看，超過300萬元的共有6家，除了愛山林外，全數都是電子業，超過200萬元的共有26家。

而前年員工薪資中位數以421萬元排行第一的長榮海運，去年僅剩141萬元，減少將近三分之二，讓員工人數僅有12人的聯德拿下第一，而聯發科員工薪資中位數也達309萬元，僅次於聯德。

證交所指出，此次公布的員工薪資資訊，排除經理人及部分工時人員等，聚焦於一般常僱員工之薪資水準，其中薪資中位數具有指標意義，代表公司排行最中間的員工薪水。

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