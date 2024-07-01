台幣盤中一度重貶逾1角，收32.546元。（記者陳梅英攝）

〔記者台幣盤中一度重貶逾1角，收32.546元。（記者陳梅英攝）陳梅英／台北報導〕週一台股開低走高收小紅，新台幣兌美元匯率則隨亞幣走貶，再度跌破32.5元關卡，終場收在32.546元，貶值9.6分，成交金額19.385億美元。

根據央行公布4點匯價，美元指數週一雖下跌0.34%，但韓元仍重挫0.35%、台幣貶大貶0.29%、日圓貶0.05%、人民幣貶0.03%，僅新幣升值0.13%。

台股今日受到台積電大漲激勵，盤中一度漲逾百點，午後漲點縮小，最後收在23058.57點，上漲25.32點，三大法人合計賣超43.96億元，其中，外資賣超65.02億元。

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新台幣匯價一早以32.47元、貶值2分開出，隨人民幣持續疲軟，日圓兌美元匯率續在38年低點徘徊，月初出口商拋匯需求較少，加上外資匯出，台幣午後貶幅擴大，一度觸及32.553元，重貶逾1角。

匯銀主管表示，上週美國公布6月個人消費物價指數PCE年增率2.6%雖然是3年最低，也如市場預期，美通膨趨緩，市場重燃聯準會年底前降息希望，一度使美元指數回檔修正，後續則關注本週將公布的非農就業報告，若就業市場也露出疲態，降息就不遠了。

惟美國總統大選的首場電視辯論，拜登居下風，金融市場普遍認為若川普當選，對美股、美元有利，使美元獲得強勁支撐。在人民幣續走軟、日圓也在38年低檔徘徊下，台幣難以倖免，除非台股夠強，外資熱錢再回頭，不排除台幣又回測前波低點32.602元。

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