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11人「哄抬米價」遭緬政府逮捕 日本永旺員工也被抓

2024/07/02 06:39

連鎖超市Aeon Orange的高層管理人員涉嫌哄抬米價，已遭緬甸政府逮捕。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕緬甸自2021年軍事政變以來，國內面臨通貨膨脹嚴重及物價大漲，緬甸軍政府努力控制物價之際，有11人因涉嫌以高價出售白米而被捕，其中4人是連鎖超市的高層人員，包含1名日本人。

國營《緬甸環球新光報》（Global New Light of Myanmar）報導，緬甸政府表示，已逮捕了11名涉嫌哄抬米價的人，包含白米貿易商、零售商、碾米廠的高層，指控他們將米價抬得比規定價格高出31%至70%。

日本連鎖超市營運商永旺（AEON）週一（1日）表示，被捕者包含4名連鎖超市Aeon Orange的高層管理人員，而該超市是由永旺和緬甸企業Creation Myanmar合資，其中1名被捕的日本人還是永旺集團的員工，後續公司也會配合當地政府的調查，同時尋求日本駐緬甸大使館的幫助。

對此，日本大使館表示，這名遭拘留的日本公民目前安全，「我們正在核實事實，但我們呼籲早日釋放他，我們也將向Aeon Orange提供必要的支持」，日本內閣官房長官林芳正也在例行記者會上表示，已敦促緬甸當局盡早放人。

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