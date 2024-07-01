宜鼎宜蘭二廠啟用，專注AI邊緣預算領域（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕工控類記憶體的模組廠宜鼎（5289）今（1）日正式啟用位於宜蘭的全球研發製造中心二廠，董事長簡川勝表示，宜蘭二廠將專注在AI邊緣預算領域，這是宜鼎的戰場，廠房建築投資額6億元，下半年將逐步裝機量產，預計4到5年可達滿載， 貢獻產值將比目前多逾6成，並預計3年後啟動投資興建三廠。AI佔宜鼎去年營收約2成，今年將超越去年。

簡川勝指出，除了新北汐止廠區，宜鼎更於2018正式在宜蘭啟用研發製造中心一廠；2022年確立集團邊緣AI策略方針、並動土興建二廠，全新二廠正式啟用後，將為AI生產基地，將能充分承接集團衝刺邊緣AI的研發製造需求、成為推進邊緣運算的強力後盾。

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他說，宜鼎還有三廠建地，將能成為支持宜鼎未來再次躍升的推進力，預期下半年將逐步裝機量產，4到5年可達滿載， 貢獻產值將比目前多逾6成。並預計3年後啟動投資興建三廠。AI佔宜鼎去年營收約2成，今年將超越去年。法人預估，宜鼎三廠滿載，可推升營收達160億元到200億元之間，比去年超過1倍。

宜鼎將今年營運目標訂為創新能量迸現、新品與技術齊發的時刻；各項邊緣AI產品布局，也將於全新二廠廠區投產，為「AI加速、視覺驅動、客製整合」三大產品技術核心提供充足產能。

針對「AI加速」，宜鼎子公司ＡＩ解決方案安提國際於日前發布NVIDIA MGX Server，成為集團旗下第1款邊緣AI伺服器，宜鼎透過工業級CXL 2.0記憶體、E1.S/E3.S邊緣伺服器SSD等新品，為AI與高速邊緣運算打下堅實基礎，簡川勝表示，今年安提開案數多約2成。

「視覺驅動」則展現宜鼎衝刺邊緣AI機器視覺的創新研發，其中針對MIPI嵌入式相機首創的MIPI over Type-C延長專利技術，為視覺應用開拓全新可能；「客製整合」則體現宜鼎集團少量、多樣、高客製的核心精神，並陸續在智慧工廠、ESG等應用領域打造全方位軟硬整合AI解決方案。

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