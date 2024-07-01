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澳洲今調漲國際學生簽證費至1600澳幣 全球最貴

2024/07/01 12:01

澳洲今（1日）調漲國際學生簽證費至1600澳幣。圖為雪梨大學。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為限制更多人利用學生簽證進入澳洲，澳洲政府週一（1日）宣布，自7月1日起，將澳洲國際學生簽證費用將從原先的710澳幣（約新台幣1.5萬元）調漲至1600澳幣（約新台幣3.4萬元），漲幅達125%。

綜合媒體報導，除了調高國際學生簽證費用外，澳洲同時也禁止訪客簽證（Visitor Visa）持有者，以及持有臨時畢業生簽證（Temporary Graduate visa, 485簽證）的學生在境內申請學生簽證。

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）在聲明中指出，新收費實施將有助於恢復澳洲國際教育體系的完整性，並創建一個更公平、規模較小、且更可負荷的移民體系。

在新收費實施後，澳洲成為外國留學生競爭市場中簽證費最貴的國家。根據數據顯示，英國國際學生簽證費約為950澳幣（約新台幣2萬元）、紐西蘭國際學生簽證費約為345澳幣（約新台幣7438元）、美國國際學生簽證費約為285澳幣（約新台幣6144元），加拿大國際學生簽證費約170澳幣（約新台幣3665元）。

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