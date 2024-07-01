大台北瓦斯60週年慶 董事長吳東進：推行氫能戰略計畫、願成尖兵團

大台北瓦斯舉辦60週年慶，董事長吳東進捐贈電動救護車。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕大台北瓦斯（9908）今（1）日舉行60週年慶典，董事長吳東進表示，感謝大家一同見證這個重要的里程碑，也呼籲政府加速推行「氫能」戰略計畫，全台25家瓦斯公司可以用天然氣轉換成氫氣，成為加氫站建置的尖兵團。

吳東進指出，60年前新光關係企業創辦人吳火獅，因應社會民生需求，接手台北市政府的煤氣公司，以「服務為先，安全為重」成立大台北瓦斯公司，成為我國第一家民營公用瓦斯公司；他也回憶，小時候去西門國小上學時，每天都經過康定路瓦斯舊廠區，總能聞到刺鼻的味道。戰後，國民政府開放日產企業民營化，由胡水旺申請瓦斯營業執照，邀請父親共同發起成立「大台北瓦斯公司」。

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吳東進認為，台灣在氫能發展顯然落後，呼籲政府加速推行「氫能」戰略計畫，全台25家瓦斯公司可以用天然氣轉換成氫氣，成為加氫站建置的尖兵團；他也分析，日本在天然氣熱電共生系統上有顯著進展。日本已有50萬套以天然氣為原料的家庭用氫燃料電池設備（CHP），可進行熱電共生，提供熱水及發電，供應700瓦電力，熱交換效率達97％，降低50％碳排放，是節能減碳的雙贏設備，未來全台400萬瓦斯用戶將是推廣的對象。

吳東進說，瓦斯發電機的熱電共生系統既能產生電力又能產生熱能，提高能源利用效率，減少二氧化碳排放，降低醫院成本，目前新光醫院已決定採用1200KW瓦斯發電機熱電共生系統，投入5000萬元建置，每年節省電費300萬元，預計7年回本，且能降低37.4%碳排放。

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