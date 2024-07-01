今年股東會視訊同步召開逾百家 最高1日13家

集保結算所董事長林丙輝（右三）上週赴潤泰全觀摩視訊股東會現場。圖右四為潤泰全球董事長徐盛育。（圖:集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕集保結算所「股東會視訊會議平台」（eMeeting）今年共計109家有上市、上櫃及興櫃公司採用，為首度突破百家，並有多達3千餘人登記參加，橫跨金融、半導體、傳產等不同產業。

為了解視訊輔助股東會使用狀況，集保結算所董事長林丙輝6月27日親赴潤泰全（2915）觀摩視訊股東會現場。林丙輝表示，今年股東會視訊會議平台各項功能都運作順利，不僅呼應國際數位潮流與國人需求，股東可線上觀看直播、提問及進行投票，本年也有外資股東透過視訊參與，藉由股東會的全面數位轉型，共同推升我國公司治理接軌國際。

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股東會旺季期間，因應多家公司單日同時召開股東會，集保結算所建置「行動戰情室」，全程關注、即時掌握各場次連線狀況，以確保視訊會議順利運作，其中最高紀錄多達13家公司同時召開。股東會後集保結算所亦蒐集公司及股務單位意見，持續精進股東數位服務。

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