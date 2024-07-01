輝達技術支持 台灣打造繁體中文AI模型開放免費下載

透過輝達技術支持孕育而出的「繁體中文專家模型開源專案 TAiwan Mixture of Experts」今日正式發表。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕透過輝達（NVIDIA）技術支持孕育而出的「繁體中文專家模型開源專案 TAiwan Mixture of Experts（簡稱 Project TAME）」今日正式發表，採用開放原始碼形式，讓各產業、企業進行合作，現在已開放免費下載使用，目標打造「台灣產業專用 AI 應用生態系」。

由長春集團、和碩（4938）、長庚醫院、欣興（3037）、科技報橘聯合發起，與台大資工系、台大資管系、律果科技合作，在輝達技術支援下誕生的「Project TAME」，現為全球首創多產業共同孕育的「繁體中文大型語言專家模型」，參與的業者也都已成為首批聯合投入「Project TAME」的訓練者。

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產業鏈指出，「Project TAME」是由台大資工系副教授陳縕儂帶領實驗室同仁攜手企業夥伴開發團隊共同合作，使用輝達開發者計畫技術支持，讓多家垂直產業的企業專家貢獻專業領域的資料，預訓練近5000億個字（token），開發出繁體中文大型語言專家模型。

數據顯示，Project TAME繁體中文模型已有初步、具體的顯著成果，在各項繁體中文的相關指標裡領先全球其他模型，連台灣的「大學學測、律師中醫考試、導遊證照、駕照、台灣在地化測驗」都分數優異，在39項綜合評測、近3000個題目裡，Project TAME分數超過所有模型，正確率相較第2名的Claude-Opus模型高了 6.8%，比 GPT-4o甚至高了 9.3%。

長春集團董事長林顯東表示，以石化業來看，台灣可能花30年才能推進 100 萬噸的產能，需要懂得應用 AI 預測分析，更快得知獲利、產品競爭上可能出現的風險，旗下目前已藉由AI 藍圖建立涵蓋企業5大機能「產、銷、人、發、財」的戰情分析室。

和碩機器學習暨人工智慧研發經理朱仕任指出，集團從設計到系統化生產的服務相關技術開發，皆積極嘗試各種AI應用的可能性，參與 Project TAME目的是希望透過開放式聯盟的創新合作方式，結合各產業領域的專家資料，以及學界大型語言模型的專業，加速產業生成式AI的應用，實現AI落地的場景。

而在長庚醫院方面，林口院區院長陳建宗看好經由參與 Project TAME，能啟動 AI 輔助醫療與照護的新紀元，將AI 繁中大型語言模型導入醫療前線，醫師只需在病歷上搜尋資料，就會彈出視窗顯示，以前沒有那麼方便，現在不但整合所有資料，又能符合醫師作業習慣。

欣興電子則在參與 Project TAME時，除了合作建立公開的繁體中文專家模型，也將透過公司內部資料庫，調校成內部專用的產業專家模型，預期在未來可為專業知識問答，提供更符合公司 內部作法的準確建議，提升工作效率。

台大資工系副教授陳縕儂說，在資料庫中，不同的資料之間可能存在共同交集，有利於發展語言模型，能讓不同產業的專家貢獻自己領域的資料，目前已開放各企業皆可免費下載使用「Project TAME」、模型聊天頁面、以及由亞太智能機器（APMIC）整合Project TAME提供的聊天機器人測試頁。

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