鴻海上半年強漲104％ 外資去年賣超全數回補

鴻海（2317）受惠於旗下AI伺服器業務暢旺，吸引外資加碼。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）受惠於旗下AI伺服器業務暢旺，6月股價收在214元，單月強漲24.41%，創下月線連5紅表現，今年以來股價漲幅高達104.78%，觀察外資6月大舉買超鴻海10萬4489張，今年以來的累積買超張數達到40萬7035張。

觀察2023年，外資全年對鴻海賣超37萬3238張，投信買超3947張，自營商買超2萬1410張，三大法人合計賣超34萬7881張；然而，在2024上半年，外資累計買超鴻海超過40萬張，大幅超越去年賣超張數，投信買超張數為8萬6033張，自營商買超10萬0437張，三大法人合計買超59萬3505張。

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鴻海預計將在第3季出貨輝達（NVIDIA）GB200伺服器產品，營運團隊同步看好旗下高速交換機也將成為AI趨勢下的成長動能之一，有鑑於液冷技術未來將成為主流散熱解決方案，集團也正針對此項目進行客戶認證，為往後的獲利表現爭取更大幅度的成長空間。

此外，鴻海持續精進旗下整車事業，除了已經出貨的電動巴士MODEL T，以及集團子公司鴻華先進（2258）生產的乘用車MODEL C，預計在今年鴻海科技日更將推出新的原型車款，去年亮相的MODEL B則即將邁入商轉階段，鴻海更鎖定美國市場，可望獲得更多海外客戶挹注電動車營收能量。

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